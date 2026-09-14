Врач объяснила, почему противовирусные препараты не лечат насморк

Мужчина в больнице. Фото: Запорожская ОГА

При острой риновирусной инфекции не следует самостоятельно принимать противовирусные препараты от насморка или боли в горле, поскольку они не помогают против таких вирусов. Семейный врач Вита Олещенко также опровергла эффективность эхинацеи, витамина C, имбиря и чеснока.

Об этом Вита Олещенко рассказала в эфире Ранок.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

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Какие противовирусные препараты действительно работают

По словам врача, противовирусные препараты существуют для лечения лишь отдельных вирусных заболеваний. Среди них — герпес, ветряная оспа, ВИЧ, гепатиты B и C, а также грипп.

"Не принимайте противовирусные препараты при насморке или боли в горле. Потому что не существует противовирусных препаратов от острой риновирусной инфекции", — подчеркнула Олещенко.

Она добавила, что препараты, которые рекламируются или продаются в аптеках как средства от простуды и вирусов, не обязательно обладают доказанной эффективностью.

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Чеснок и эхинацея не помогают против вируса

Врач также призвала не полагаться на популярные средства вроде эхинацеи, витамина С, имбиря и чеснока в качестве лечения вирусной инфекции.

"Эхинацея, витамин С, имбирь, натирание чесноком, вставляние зубчиков чеснока в нос — это не помогает против вируса", — сказала она.

Вместо этого Олещенко советует поддерживать иммунную систему с помощью регулярной физической активности и сбалансированного питания.

По её словам, взрослым стоит заниматься спортом примерно три раза в неделю по часу. Питание при этом не обязательно должно быть дорогим.

"Это не значит, что вы должны есть омаров. Вы можете есть обычную сельдь, вы можете есть мясо, овощи, фрукты, ягоды", — отметила семейный врач.

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