Лікарка пояснила, чому противірусні не лікують нежить

Чоловік у лікарні. Фото: Запорізька ОДА

При гострій риновірусній інфекції не варто самостійно приймати противірусні препарати від нежитю чи болю в горлі, оскільки вони не допомагають проти таких вірусів. Сімейна лікарка Віта Олещенко також спростувала ефективність ехінацеї, вітаміну C, імбиру та часнику.

Про це Віта Олещенко ексклюзивно розповіла в ефірі Ранок.LIVE, інформує Новини.LIVE.

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Які противірусні препарати справді працюють

За словами лікарки, противірусні препарати існують для лікування лише окремих вірусних захворювань. Серед них — герпес, вітряна віспа, ВІЛ, гепатити B і C та грип.

"Не вживайте противірусних препаратів проти вашого нежитю чи болю в горлі. Тому що не існує противірусних препаратів від гострої риновірусної інфекції", — наголосила Олещенко.

Вона додала, що препарати, які рекламують або продають в аптеках як засоби проти застуди та вірусів, не обов'язково мають доведену ефективність.

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Часник та ехінацея не допомагають проти вірусу

Лікарка також закликала не покладатися на популярні засоби на кшталт ехінацеї, вітаміну C, імбиру та часнику як на лікування вірусної інфекції.

"Ехінацея, вітамін C, якийсь імбир, чесником натиратися, зубчики часнику в носа собі вставляти — це не допомагає проти вірусу", — сказала вона.

Натомість Олещенко радить підтримувати імунну систему за допомогою регулярної фізичної активності та збалансованого харчування.

За її словами, дорослим варто займатися спортом приблизно тричі на тиждень по годині. Харчування при цьому не обов'язково має бути дорогим.

"Це не говорить про те, що ви маєте їсти лобстери. Ви можете їсти звичайного оселедця, ви можете їсти м'ясо, овочі, фрукти, ягоди", — зазначила сімейна лікарка.

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