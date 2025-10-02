Обмін полоненими 2 жовтня -- як матері чекають на синів

Матір чекає на сина з полону. Фото: кадр з відео

У четвер, 2 жовтня, в Україну повернулися герої із російського полону. Одна з матерів бійця, Любов, розповідає, що саме завдяки захисникам Чорнобильської АЕС вдалося уникнути повторення катастрофи.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Матері чекають на своїх героїв

За словами матері, ці мужні чоловіки опинилися у полоні в перший день війни, але не зламалися, виконуючи надзвичайно важливу місію.

"Це Чорнобильці, які з першого дня стояли на своєму, щоб не допустити нової катастрофи. Дякуючи їм, цього всього не сталося, бо вони власною свободою заплатили за безпеку інших", — каже Любов.

Вона розповідає, що її син Роман був у полоні від самого початку війни. У цей час у родині відзначали день народження її онука, і звістка про визволення сина стала справжнім подарунком.

"Вони склали зброю тільки для того, щоб не повторився вибух, бо на станції зберігається дуже багато радіоактивних матеріалів", — додає жінка, висловлюючи щиру вдячність героям.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський показав перші кадри повернення героїв додому.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що Україні вдалося повернути додому 185 українських військовослужбовців та 20 цивільних.