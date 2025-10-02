Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Захисники ЧАЕС повертаються з полону — матері чекають на Героїв

Захисники ЧАЕС повертаються з полону — матері чекають на Героїв

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:44
Обмін полоненими 2 жовтня -- як матері чекають на синів
Матір чекає на сина з полону. Фото: кадр з відео

У четвер, 2 жовтня, в Україну повернулися герої із російського полону. Одна з матерів бійця, Любов, розповідає, що саме завдяки захисникам Чорнобильської АЕС вдалося уникнути повторення катастрофи.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Матері чекають на своїх героїв

За словами матері, ці мужні чоловіки опинилися у полоні в перший день війни, але не зламалися, виконуючи надзвичайно важливу місію.

"Це Чорнобильці, які з першого дня стояли на своєму, щоб не допустити нової катастрофи. Дякуючи їм, цього всього не сталося, бо вони власною свободою заплатили за безпеку інших", — каже Любов.

Вона розповідає, що її син Роман був у полоні від самого початку війни. У цей час у родині відзначали день народження її онука, і звістка про визволення сина стала справжнім подарунком.

"Вони склали зброю тільки для того, щоб не повторився вибух, бо на станції зберігається дуже багато радіоактивних матеріалів", — додає жінка, висловлюючи щиру вдячність героям.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський показав перші кадри повернення героїв додому.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що Україні вдалося повернути додому 185 українських військовослужбовців та 20 цивільних.

війна в Україні війна ЧАЕС обмін полоненими обмін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації