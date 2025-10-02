Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Защитники ЧАЭС возвращаются из плена — матери ждут Героев

Защитники ЧАЭС возвращаются из плена — матери ждут Героев

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:44
Обмен пленными 2 октября - как матери ждут сыновей
Мать ждет сына из плена. Фото: кадр из видео

В четверг, 2 октября, в Украину вернулись герои из российского плена. Одна из матерей бойца, Любовь, рассказывает, что именно благодаря защитникам Чернобыльской АЭС удалось избежать повторения катастрофы.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Матери ждут своих героев

По словам матери, эти мужественные мужчины оказались в плену в первый день войны, но не сломались, выполняя чрезвычайно важную миссию.

"Это Чернобыльцы, которые с первого дня стояли на своем, чтобы не допустить новой катастрофы. Благодаря им, этого всего не произошло, потому что они собственной свободой заплатили за безопасность других", — говорит Любовь.

Она рассказывает, что ее сын Роман был в плену с самого начала войны. В это время в семье отмечали день рождения ее внука, и известие об освобождении сына стало настоящим подарком.

"Они сложили оружие только для того, чтобы не повторился взрыв, потому что на станции хранится очень много радиоактивных материалов", — добавляет женщина, выражая искреннюю благодарность героям.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения героев домой.

Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине удалось вернуть домой 185 украинских военнослужащих и 20 гражданских.

война в Украине ЧАЭС обмен пленными обмен
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации