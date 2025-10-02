Обмен пленными 2 октября - как матери ждут сыновей

Мать ждет сына из плена. Фото: кадр из видео

В четверг, 2 октября, в Украину вернулись герои из российского плена. Одна из матерей бойца, Любовь, рассказывает, что именно благодаря защитникам Чернобыльской АЭС удалось избежать повторения катастрофы.

Матери ждут своих героев

По словам матери, эти мужественные мужчины оказались в плену в первый день войны, но не сломались, выполняя чрезвычайно важную миссию.

"Это Чернобыльцы, которые с первого дня стояли на своем, чтобы не допустить новой катастрофы. Благодаря им, этого всего не произошло, потому что они собственной свободой заплатили за безопасность других", — говорит Любовь.

Она рассказывает, что ее сын Роман был в плену с самого начала войны. В это время в семье отмечали день рождения ее внука, и известие об освобождении сына стало настоящим подарком.

"Они сложили оружие только для того, чтобы не повторился взрыв, потому что на станции хранится очень много радиоактивных материалов", — добавляет женщина, выражая искреннюю благодарность героям.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения героев домой.

Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине удалось вернуть домой 185 украинских военнослужащих и 20 гражданских.