Головна Новини дня Захід України зі світлом, а Київ без — експерт пояснив причину

Захід України зі світлом, а Київ без — експерт пояснив причину

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:33
Чому в Києві відключення світла триваліші, ніж на заході — пояснення нардепа
Енергетик біля устаткування. Фото: ДТЕК

Триваліші відключення електроенергії в Києві порівняно із західними регіонами пов’язані не лише з дефіцитом генерації. Однією з ключових причин є обмежені пропускні можливості енергосистеми після російських атак.

Про це у коментарі виданню "Телеграф" заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Читайте також:

Олексій Кучеренко пояснив, що хоча енергосистема України є єдиною, технічні можливості передачі електроенергії суттєво відрізняються залежно від регіону. Саме це пояснює, чому у західних областях графіки відключень наразі значно м’якші, ніж у столиці.

"У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили відповідну підстанцію, і ми не можемо взяти додаткову потужність. Столиця залежить від двох атомних станцій — Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, а її пошкодили в 30 кілометрах від міста, вона не може передати потужність", — пояснив Кучеренко

Депутат наголосив, що Росія цілеспрямовано вдарила по ключових підстанціях, зокрема по ПС "Київській", через що столиця стала енергетично дефіцитною. Саме це призводить до триваліших і жорсткіших графіків відключень для киян.

Як довго триватимуть відключення в Києві

За прогнозом Кучеренка, складна ситуація з електропостачанням у Києві збережеться щонайменше до кінця зими. Водночас він зазначив, що обсяги відключень можуть змінюватися, а енергетики намагатимуться пом’якшувати графіки за умови відсутності нових ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністерка України Юлі Свириденко оголосила, що в країні суттєво скоротять обсяги відключення електроенергії.

Водночас Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що подекуди відключення електроенергії можуть тривати по кілька діб, але пояснив, чому Росія не виб'є повністю енергосистему України.

Раніше Укренерго пояснило темпи ремонтів знищеного обладнання на енергооб'єктах.

Київ Міненерго Укренерго енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
