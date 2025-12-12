Видео
Главная Новости дня Запад Украины со светом, а Киев без — эксперт объяснил причину

Запад Украины со светом, а Киев без — эксперт объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:33
Почему в Киеве отключения света более длительные, чем на западе — объяснение нардепа
Энергетик возле оборудования. Фото: ДТЭК

Более длительные отключения электроэнергии в Киеве по сравнению с западными регионами связаны не только с дефицитом генерации. Одной из ключевых причин являются ограниченные пропускные возможности энергосистемы после российских атак.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Читайте также:

Почему на западе Украины реже выключают свет, чем в Киеве

Алексей Кучеренко объяснил, что хотя энергосистема Украины является единой, технические возможности передачи электроэнергии существенно отличаются в зависимости от региона. Именно это объясняет, почему в западных областях графики отключений пока значительно мягче, чем в столице.

"В Ровно есть атомная станция, а под Киевом перебили соответствующую подстанцию, и мы не можем взять дополнительную мощность. Столица зависит от двух атомных станций — Ровенской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, а ее повредили в 30 километрах от города, она не может передать мощность", — пояснил Кучеренко

Депутат отметил, что Россия целенаправленно ударила по ключевым подстанциям, в частности по ПС "Киевской", из-за чего столица стала энергетически дефицитной. Именно это приводит к более длительным и жестким графикам отключений для киевлян.

Как долго будут длиться отключения в Киеве

По прогнозу Кучеренко, сложная ситуация с электроснабжением в Киеве сохранится как минимум до конца зимы. В то же время он отметил, что объемы отключений могут меняться, а энергетики будут пытаться смягчать графики при условии отсутствия новых ударов по энергетическим объектам.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Юли Свириденко объявила, что в стране существенно сократят объемы отключения электроэнергии.

В то же время Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что иногда отключения электроэнергии могут длиться по несколько суток, но объяснил, почему Россия не выбьет полностью энергосистему Украины.

Ранее Укрэнерго объяснило темпы ремонтов уничтоженного оборудования на энергообъектах.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
