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Головна Новини дня Захід України заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Захід України заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Ua ru
9 листопада 2026 22:12
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада — очікуються дощі Новини.LIVE
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде переважно сухою, однак у західних областях пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Уночі в окремих регіонах температура опуститься нижче нуля, а вдень найтепліше буде на півдні.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру

У вівторок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не буде, за винятком більшості західних областей, де вдень пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Захід України заллють дощі: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 10 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура становитиме від +2° до -3°, а на заході країни — від -2° до -7°. Удень стовпчики термометрів покажуть +3…+8°, на Одещині повітря прогріється до +12°.

Прогноз погоди від Meteoprog

У центральних областях істотних опадів не очікується. У Вінниці вночі буде до -2°, удень — до +7°. У Черкасах і Кропивницькому температура становитиме близько +1…+2° вночі та +7° вдень. У Полтаві й Дніпрі прогнозують до +6°.

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На півночі країни також переважатиме суха погода. У Києві вночі очікується +3°, удень — до +7°. У Житомирі температура коливатиметься від -1° до +7°, у Чернігові та Сумах — від +3° до +6…+7°.

На заході прогнозують різні погодні умови. У Львові, Луцьку та Ужгороді можливі невеликі дощі, у Тернополі та Івано-Франківську — опади з мокрим снігом. У Рівному та Хмельницькому істотних опадів не очікується. Уночі температура становитиме -2…-4°, місцями до +1°, удень — +4…+8°.

У східних областях буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. У Харкові, Донецьку та Луганську вночі прогнозують +2…+3°, удень — близько +6°. На півдні також переважатиме суха погода. У Запоріжжі вночі буде близько +2°, удень — до +6°. У Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від 0° вночі до +8° вдень. В Одесі та Сімферополі повітря прогріється до +11°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. Деякі люди під час таких періодів скаржаться на головний біль і погіршення самопочуття, проте наукові дані щодо впливу магнітних бур на здоров’я залишаються неоднозначними. 

Як повідомляли Новини.LIVE, за попереднім прогнозом Meteoprog, у другій половині листопада в Україні очікується поступове похолодання. Денна температура може знизитися до +3…+5 °C, а вночі наближатися до нуля.

Укргідрометцентр осінь похолодання дощ погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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