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Запад Украины заллют дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
9 ноября 2026 22:12
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября — ожидаются дожди Новини.LIVE
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 10 ноября, будет преимущественно сухой, однако в западных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью в отдельных регионах температура опустится ниже нуля, а днём теплее всего будет на юге.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра

Во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, за исключением большинства западных областей, где днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Запад Украины заллют дожди: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 10 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-восточный, скоростью 5–10 м/с. Ночью температура составит от +2° до -3°, а на западе страны — от -2° до -7°. Днём столбики термометров покажут +3…+8°, в Одесской области воздух прогреется до +12°.

Прогноз погоды от Meteoprog

В центральных областях существенных осадков не ожидается. В Виннице ночью будет до -2°, днём — до +7°. В Черкассах и Кропивницком температура составит около +1…+2° ночью и +7° днём. В Полтаве и Днепре прогнозируют до +6°.

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На севере страны также будет преобладать сухая погода. В Киеве ночью ожидается +3°, днём — до +7°. В Житомире температура будет колебаться от -1° до +7°, в Чернигове и Сумах — от +3° до +6…+7°.

На западе прогнозируются различные погодные условия. Во Львове, Луцке и Ужгороде возможны небольшие дожди, в Тернополе и Ивано-Франковске — осадки с мокрым снегом. В Ровно и Хмельницком существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит -2…-4°, местами до +1°, днем — +4…+8°.

В восточных областях будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. В Харькове, Донецке и Луганске ночью прогнозируют +2…+3°, днем — около +6°. На юге также будет преобладать сухая погода. В Запорожье ночью будет около +2°, днем — до +6°. В Херсоне и Николаеве температура будет колебаться от 0° ночью до +8° днем. В Одессе и Симферополе воздух прогреется до +11°.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, однако в начале месяца возможны геомагнитные возмущения. Некоторые люди в такие периоды жалуются на головную боль и ухудшение самочувствия, однако научные данные о влиянии магнитных бурь на здоровье остаются неоднозначными.

Как сообщали Новини.LIVE, по предварительному прогнозу Meteoprog, во второй половине ноября в Украине ожидается постепенное похолодание. Дневная температура может снизиться до +3…+5 °C, а ночью приближаться к нулю.

Укргидрометцентр осень похолодание дождь погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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