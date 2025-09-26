Відео
Головна Новини дня Заяви про можливе збиття літаків РФ — реакція Кремля

Заяви про можливе збиття літаків РФ — реакція Кремля

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:11
Можливе збиття російських літаків над територією НАТО — як відреагував речник Кремля Пєсков
Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

У НАТО немає вагомих доказів того, що 19 вересня три російських винищувачі залетіли на територію Естонії. Заяви ж щодо необхідності збиття літаків РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, можуть призвести до небезпечних наслідків.

Як повідомляє російське видання "Интерфакс", таку заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. 

Читайте також:

Як у Кремлі коментують заяви щодо можливого знищення літаків РФ

Пєсков заявив, що в європейському середовищі наразі діє самозбуджувальний механізм, який полягає у вкиданні питань і безвідповідальних заявах.

"Заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі й безвідповідальні, та, звичайно, небезпечні своїми наслідками", — наголосив радник кремлівського диктатора.

Нагадаємо, 19 вересня в повітряному просторі Естонії зафіксували три російських винищувачі, імовірно МіГ-31. Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відреагував на появу російських літаків на території Естонії. Американський лідер заявив, що це може стати великою проблемою.

НАТО Дмитро Пєсков Кремль літаки Росія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
