Можливе збиття російських літаків над територією НАТО — як відреагував речник Кремля Пєсков

У НАТО немає вагомих доказів того, що 19 вересня три російських винищувачі залетіли на територію Естонії. Заяви ж щодо необхідності збиття літаків РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, можуть призвести до небезпечних наслідків.

Як повідомляє російське видання "Интерфакс", таку заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як у Кремлі коментують заяви щодо можливого знищення літаків РФ

Пєсков заявив, що в європейському середовищі наразі діє самозбуджувальний механізм, який полягає у вкиданні питань і безвідповідальних заявах.

"Заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі й безвідповідальні, та, звичайно, небезпечні своїми наслідками", — наголосив радник кремлівського диктатора.

Нагадаємо, 19 вересня в повітряному просторі Естонії зафіксували три російських винищувачі, імовірно МіГ-31. Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відреагував на появу російських літаків на території Естонії. Американський лідер заявив, що це може стати великою проблемою.