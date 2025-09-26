Видео
Заявления о возможном сбитии самолетов РФ — реакция Кремля

Заявления о возможном сбитии самолетов РФ — реакция Кремля

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:11
Возможное сбитие российских самолетов над территорией НАТО — как отреагировал представитель Кремля Песков
Дмитрий Песков. Фото: Reuters

У НАТО нет веских доказательств того, что 19 сентября три российских истребителя залетели на территорию Эстонии. Заявления же о необходимости сбития самолетов РФ, которые нарушают воздушное пространство Альянса, могут привести к опасным последствиям.

Как сообщает российское издание "Интерфакс", такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте также:

Как в Кремле комментируют заявления о возможном уничтожении самолетов РФ

Песков заявил, что в европейской среде сейчас действует самовозбуждающий механизм, который заключается во вбрасывании вопросов и безответственных заявлениях.

"Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные, и, конечно, опасные своими последствиями", — подчеркнул советник кремлевского диктатора.

Напомним, 19 сентября в воздушном пространстве Эстонии зафиксировали три российских истребителя, вероятно МиГ-31. Они направлялись в сторону Таллинна и находились в небе около 12 минут.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отреагировал на появление российских самолетов на территории Эстонии. Американский лидер заявил, что это может стать большой проблемой.

