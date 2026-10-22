Державний секретар США Марко Рубіо виступає, а президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Через ракетні удари єменських хуситів американський уряд евакуює дипломатів із Саудівської Аравії. Одночасно Вашингтон забирає солдатів з баз у Йорданії, Катарі та Кувейті. Журналісти пов'язують такі кроки США із планами Дональда Трампа розпочати нову масштабну військову операцію проти Ірану.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

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Скорочення баз та плани щодо Ірану

Останніми днями Вашингтон почав забирати своїх військових з баз у Катарі, Кувейті та Йорданії. Як дізналися журналісти NBC News, цей процес триває тихо і без публічних заяв. Американське керівництво переводить солдатів у більш безпечні місця.

На Близькому Сході планують залишити лише невеликі групи військових, які обслуговуватимуть системи протиповітряної оборони. Такі зміни прямо пов'язують із намірами Дональда Трампа, який зараз розглядає можливість розпочати масштабні військові дії в Ірані.

Паралельно Державний департамент США наказав виїхати з Саудівської Аравії частині працівників свого посольства. Країну мають покинути ті дипломати, чия робота не є критично важливою просто зараз. У відомстві пояснили, що пішли на такий крок через регулярні удари по саудівській території, які завдають підтримувані Іраном єменські хусити.

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"Хусити, яких підтримує Іран, дедалі частіше вдаються до ворожих дій проти Саудівської Аравії, зокрема атакують цивільні аеропорти та інші об’єкти критичної інфраструктури, що призводить до жертв серед цивільного населення та серйозних перебоїв у транспортному сполученні", — сказав речник Держдепу Томмі Піготт.

Атаки на нафтові об'єкти та аеропорти

Хусити вже кілька тижнів поспіль обстрілюють ракетами та дронами саудівську інфраструктуру. У вівторок під удар потрапило нафтове родовище Шайба. Міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило, що протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник. Однак уламки впали на землю через що двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Перед цим, на початку жовтня, бойовики вдарили по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Цей напад забрав життя 12 людей, серед яких був один громадянин США. Ще понад три сотні осіб тоді дістали поранення.

Самі хусити вже понад десять років утримують значну частину Ємену, включно зі столицею Саною, і намагаються захопити нові землі. Через їхнє розташування конфлікт може вплинути негативно на весь світ. Позиції бойовиків знаходяться дуже близько до Баб-ель-Мандебської протоки. Це ключовий морський шлях, яким перевозять величезну частку нафти для різних країн.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп сумнівається, що Росія та Китай серйозно допомагають Ірану. За словами президента США, якщо Тегеран і отримує щось від Москви чи Пекіна, то це дрібниці, і американська розвідка миттєво зафіксувала б будь-яку відчутну підтримку.

Водночас у Білому домі думають пом'якшити санкції проти танкерів із так званого "тіньового флоту". Завдяки цьому Вашингтон розраховує вивезти більше сирої нафти й пального з Перської затоки, збити високі ціни на морські перевезення та заспокоїти ринок.

Тим часом США терміново перекинули свої стратегічні літаки з британської авіабази в Глостерширі через ризик диверсій. Поліція помітила там підозрілі авто та затримала шістьох людей. Трамп підтвердив, що бомбардувальники відвели подалі заради безпеки, оскільки у Вашингтоні очікують провокацій на тлі загострення з Іраном.