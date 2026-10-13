Трамп не вірить у те, що Китай та РФ допомагають Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Росії та Китаю Ірану. За його словами, якщо Москва й Пекін і надають Тегерану підтримку, то на дуже низькому рівні. Він також стверджує, що США швидко дізналися б про таку допомогу.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social у вівторок, 13 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про допомогу Ірану

Дональд Трамп прокоментував твердження про те, що Росія та Китай підтримують Іран. Він зазначив, що бачив чимало таких коментарів, але не вірить, що Москва й Пекін узагалі допомагають Тегерану.

"Якщо вони й допомагають, то на дуже низькому рівні, але я не вірю, що вони взагалі це роблять. Їм є надто багато що втрачати, і ми б про це дізналися, причому дуже швидко! Дякую за увагу до цього питання", — написав лідер США.

Авторів коментарів про допомогу Ірану з боку Росії та Китаю американський лідер назвав "радикальними лівими ідіотами та божевільними".

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Що відомо про можливу підтримку Ірану

Протягом останніх років у медіа з’являлися повідомлення про можливу допомогу Ірану з боку Росії та Китаю, зокрема на тлі його протистояння зі США.

У вересні 2026 року Financial Times повідомило, що Росія могла таємно допомагати Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети. У матеріалі це називали однією з найзначніших відомих передач стратегічних військових технологій від Москви до Тегерана.

Того ж місяця міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни світу, зокрема Росію, припинити підтримку Ірану та не втручатися в конфлікт. Це сталося після зустрічі російських та іранських посадовців, під час якої Москва запевнила Тегеран у своїй підтримці.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна з Іраном може перейти в нову фазу вже за кілька місяців. Він погодився з Дональдом Трампом щодо можливих термінів зміни ситуації. Венс також наголосив, що рішення про початок і завершення воєнних операцій ухвалює президент США.

Новини.LIVE також писали, що на початку вересня США завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах після запуску Іраном балістичних ракет у напрямку двох американських військових кораблів. Два судна вивели з ладу, а третє знищили. Іран засудив дії Вашингтона, назвавши їх незаконними та агресивними.