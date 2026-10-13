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Главная Новости дня Трамп убежден, что Китай и Россия не помогают Ирану

Трамп убежден, что Китай и Россия не помогают Ирану

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13 октября 2026 09:48
Трамп не верит в то, что Китай и Россия помогают Ирану
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь России и Китая Ирану. По его словам, если Москва и Пекин и оказывают Тегерану поддержку, то на очень низком уровне. Он также утверждает, что США быстро узнали бы о такой помощи.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social во вторник, 13 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о помощи Ирану

Дональд Трамп прокомментировал утверждения о том, что Россия и Китай поддерживают Иран. Он отметил, что видел немало таких комментариев, но не верит, что Москва и Пекин вообще помогают Тегерану.

"Если они и помогают, то на очень низком уровне, но я не верю, что они вообще это делают. Им есть слишком много чего терять, и мы бы об этом узнали, причем очень быстро! Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал лидер США.

Авторов комментариев о помощи Ирану со стороны России и Китая американский лидер назвал "радикальными левыми идиотами и сумасшедшими".

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Что известно о возможной поддержке Ирана

В последние годы в СМИ появлялись сообщения о возможной помощи Ирану со стороны России и Китая, в частности на фоне его противостояния с США.

В сентябре 2026 года Financial Times сообщила, что Россия могла тайно помогать Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты. В материале это называли одной из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.

В том же месяце министр финансов США Скотт Бессент призвал страны мира, в частности Россию, прекратить поддержку Ирана и не вмешиваться в конфликт. Это произошло после встречи российских и иранских чиновников, в ходе которой Москва заверила Тегеран в своей поддержке.

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Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война с Ираном может перейти в новую фазу уже через несколько месяцев. Он согласился с Дональдом Трампом относительно возможных сроков изменения ситуации. Венс также подчеркнул, что решение о начале и завершении военных операций принимает президент США.

Новини.LIVE также писали, что в начале сентября США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после запуска Ираном баллистических ракет в направлении двух американских военных кораблей. Два судна вывели из строя, а третье уничтожили. Иран осудил действия Вашингтона, назвав их незаконными и агрессивными.

США Иран Китай Дональд Трамп Россия Тегеран
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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