Государственный секретарь США Марко Рубио выступает, а президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Из-за ракетных ударов йеменских хуситов американское правительство эвакуирует дипломатов из Саудовской Аравии. Одновременно Вашингтон выводит солдат с баз в Иордании, Катаре и Кувейте. Журналисты связывают такие шаги США с планами Дональда Трампа начать новую масштабную военную операцию против Ирана.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

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Сокращение баз и планы в отношении Ирана

В последние дни Вашингтон начал выводить своих военных с баз в Катаре, Кувейте и Иордании. Как выяснили журналисты NBC News, этот процесс проходит тихо и без публичных заявлений. Американское руководство переводит солдат в более безопасные места.

На Ближнем Востоке планируется оставить лишь небольшие группы военных, которые будут обслуживать системы противовоздушной обороны. Такие изменения напрямую связывают с намерениями Дональда Трампа, который сейчас рассматривает возможность начала масштабных военных действий в Иране.

Параллельно Государственный департамент США приказал части сотрудников своего посольства покинуть Саудовскую Аравию. Страну должны покинуть те дипломаты, чья работа не является критически важной в данный момент. В ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг из-за регулярных ударов по саудовской территории, которые наносят поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

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"Хуситы, которых поддерживает Иран, все чаще прибегают к враждебным действиям против Саудовской Аравии, в частности атакуют гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в транспортном сообщении", — заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.

Атаки на нефтяные объекты и аэропорты

Хуситы уже несколько недель подряд обстреливают ракетами и дронами саудовскую инфраструктуру. Во вторник под удар попало нефтяное месторождение Шайба. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотник. Однако обломки упали на землю, в результате чего двое человек погибли, ещё двое получили ранения.

До этого, в начале октября, боевики нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Это нападение унесло жизни 12 человек, среди которых был один гражданин США. Еще более трехсот человек тогда получили ранения.

Сами хуситы уже более десяти лет удерживают значительную часть Йемена, включая столицу Сану, и пытаются захватить новые территории. Из-за их расположения конфликт может оказать негативное влияние на весь мир. Позиции боевиков находятся очень близко к Баб-эль-Мандебскому проливу. Это ключевой морской путь, по которому перевозится огромная доля нефти для различных стран.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп сомневается в том, что Россия и Китай серьезно помогают Ирану. По словам президента США, если Тегеран и получает что-то от Москвы или Пекина, то это мелочи, и американская разведка мгновенно зафиксировала бы любую ощутимую поддержку.

В то же время в Белом доме планируют смягчить санкции против танкеров из так называемого «теневого флота». Благодаря этому Вашингтон рассчитывает вывезти больше сырой нефти и топлива из Персидского залива, снизить высокие цены на морские перевозки и успокоить рынок.

Тем временем США срочно перебросили свои стратегические самолеты с британской авиабазы в Глостершире из-за риска диверсий. Полиция заметила там подозрительные автомобили и задержала шестерых человек. Трамп подтвердил, что бомбардировщики отвели подальше в целях безопасности, поскольку в Вашингтоне ожидают провокаций на фоне обострения ситуации с Ираном.