Обстріл Сумщини 1 березня — які наслідки російської атаки

Рятувальники на місці обстрілу Сумщини 1 березня. Фото: t.me/golova_lysenko

Російські окупанти атакували Сумську область у суботу, 1 березня. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють мер Сум Олександр Лисенко та пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

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Обстріл Сумщини 1 березня

Лисенко зазначив, що зафіксовано влучання в Стецьківку. За попередньою інформацією, пошкоджено три будинки. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Удар по Сумщині 1 березня. Фото: t.me/golova_lysenko/4284

Крім того, загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури Охтирського району.

"Наслідки ворожих атак уточнюються", — додали в ОВА.

Допис Лисенка. Фото: скриншот

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом ворога опинилися житлова багатоповерхівка. Ворог поранив 31-річну жінку.

Також сьогодні загарбники завдали удару балістикою по Одесі. Відомо про двох поранених.