Обстріл Сумщини 1 березня — які наслідки російської атаки

Загарбники дронами атакували Сумщину — зафіксовано влучання
Російські окупанти атакували Сумську область у суботу, 1 березня. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.
Про це повідомляють мер Сум Олександр Лисенко та пресслужба Сумської ОВА у Telegram.
Обстріл Сумщини 1 березня
Лисенко зазначив, що зафіксовано влучання в Стецьківку. За попередньою інформацією, пошкоджено три будинки. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Крім того, загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури Охтирського району.
"Наслідки ворожих атак уточнюються", — додали в ОВА.
Нагадаємо, 1 березня окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом ворога опинилися житлова багатоповерхівка. Ворог поранив 31-річну жінку.
Також сьогодні загарбники завдали удару балістикою по Одесі. Відомо про двох поранених.
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