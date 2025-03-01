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Загарбники дронами атакували Сумщину — зафіксовано влучання

1 березня 2025 22:22
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сумщини 1 березня — які наслідки російської атаки
Рятувальники на місці обстрілу Сумщини 1 березня. Фото: t.me/golova_lysenko
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти атакували Сумську область у суботу, 1 березня. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють мер Сум Олександр Лисенко та пресслужба Сумської ОВА у Telegram.

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Обстріл Сумщини 1 березня

Лисенко зазначив, що зафіксовано влучання в Стецьківку. За попередньою інформацією, пошкоджено три будинки. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Обстріл Сумщини 1 березня
Удар по Сумщині 1 березня. Фото: t.me/golova_lysenko/4284

Крім того, загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури Охтирського району.

"Наслідки ворожих атак  уточнюються", — додали в ОВА.

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Допис Лисенка. Фото: скриншот
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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом ворога опинилися житлова багатоповерхівка. Ворог поранив 31-річну жінку.

Також сьогодні загарбники завдали удару балістикою по Одесі. Відомо про двох поранених.

війна Сумська область обстріли окупанти безпілотник
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