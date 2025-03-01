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Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — відео

1 березня 2025 20:15
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запоріжжя 1 березня — ворог вдарив по багатоповерхівці
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у суботу, 1 березня, знову атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Внаслідок російського обстрілу виникла масштабна пожежа.

"На місце виїхали рятувальники і медики", — додав Федоров.

Станом на 20:09 інформації щодо постраждалих не було.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня російські окупанти здійснили атаку на медичний заклад у Харкові за допомогою дронів. 

Також 27 лютого загарбники атакували Запоріжжя за допомогою дронів. Внаслідок удару сталося займання в багатоповерховому будинку.

війна Запоріжжя обстріли окупанти Іван Федоров
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