Обстріл Запоріжжя 1 березня — ворог вдарив по багатоповерхівці

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: скриншот

Російські окупанти у суботу, 1 березня, знову атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Внаслідок російського обстрілу виникла масштабна пожежа.

"На місце виїхали рятувальники і медики", — додав Федоров.

Станом на 20:09 інформації щодо постраждалих не було.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня російські окупанти здійснили атаку на медичний заклад у Харкові за допомогою дронів.

Також 27 лютого загарбники атакували Запоріжжя за допомогою дронів. Внаслідок удару сталося займання в багатоповерховому будинку.