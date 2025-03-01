Обстріл Запоріжжя 1 березня — ворог вдарив по багатоповерхівці

Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — відео
Російські окупанти у суботу, 1 березня, знову атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару по житловій багатоповерхівці.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 1 березня
Внаслідок російського обстрілу виникла масштабна пожежа.
"На місце виїхали рятувальники і медики", — додав Федоров.
Станом на 20:09 інформації щодо постраждалих не було.
Нагадаємо, у ніч проти 1 березня російські окупанти здійснили атаку на медичний заклад у Харкові за допомогою дронів.
Також 27 лютого загарбники атакували Запоріжжя за допомогою дронів. Внаслідок удару сталося займання в багатоповерховому будинку.
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