Обстрел Запорожья 1 марта — враг ударил по многоэтажке

Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: скриншот

Российские оккупанты в субботу, 1 марта, снова атаковали Запорожье. Враг нанес удар по жилой многоэтажке.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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В результате российского обстрела возник масштабный пожар.

"На место выехали спасатели и медики", — добавил Федоров.

По состоянию на 20:09 информации о пострадавших не было.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта российские оккупанты совершили атаку на медицинское учреждение в Харькове с помощью дронов.

Также 27 февраля захватчики атаковали Запорожье с помощью дронов. В результате удара произошло возгорание в многоэтажном доме.