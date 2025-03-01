Обстрел Запорожья 1 марта — враг ударил по многоэтажке

Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье — видео
Российские оккупанты в субботу, 1 марта, снова атаковали Запорожье. Враг нанес удар по жилой многоэтажке.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 1 марта
В результате российского обстрела возник масштабный пожар.
"На место выехали спасатели и медики", — добавил Федоров.
По состоянию на 20:09 информации о пострадавших не было.
Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта российские оккупанты совершили атаку на медицинское учреждение в Харькове с помощью дронов.
Также 27 февраля захватчики атаковали Запорожье с помощью дронов. В результате удара произошло возгорание в многоэтажном доме.
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