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Внаслідок удару по Запоріжжю постраждала жінка — фото наслідків

1 березня 2025 22:00
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти поранили жінку в Запоріжжі 1 березня — які наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадій Пастула - Редактор

Російські загарбники у суботу, 1 березня, завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Федоров зазначив, що окупанти атакували місто ударним дроном типу Shahed. За його словами, постраждав один житловий будинок.

"Основна задача рятувальників, щоб вогонь не перекинувся на найближчі житлові будинки. Наразі пожежа локалізована. За медичною допомогою звернулися декілька мешканців, але медична допомога була надана на місці", — розповів Федоров.

Обстріл Запоріжжя 1 березня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 1 березня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Згодом стало відомо, що постраждала 31-річна жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.

Російська атака на Запоріжжя 1 березня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Комунальники вже приступили до забиття вікон, які були зруйновані внаслідок обстрілу. Ліквідація наслідків триває.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Федоров показав перші кадри після удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі 1 березня.

Також російські загарбники атакували балістикою Одесу. Ворог поранив двох людей.

війна Запоріжжя обстріли окупанти Іван Федоров
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