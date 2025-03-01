Окупанти поранили жінку в Запоріжжі 1 березня — які наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські загарбники у суботу, 1 березня, завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Федоров зазначив, що окупанти атакували місто ударним дроном типу Shahed. За його словами, постраждав один житловий будинок.

"Основна задача рятувальників, щоб вогонь не перекинувся на найближчі житлові будинки. Наразі пожежа локалізована. За медичною допомогою звернулися декілька мешканців, але медична допомога була надана на місці", — розповів Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Згодом стало відомо, що постраждала 31-річна жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Комунальники вже приступили до забиття вікон, які були зруйновані внаслідок обстрілу. Ліквідація наслідків триває.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Федоров показав перші кадри після удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі 1 березня.

Також російські загарбники атакували балістикою Одесу. Ворог поранив двох людей.