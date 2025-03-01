Окупанти поранили жінку в Запоріжжі 1 березня — які наслідки обстрілу

Внаслідок удару по Запоріжжю постраждала жінка — фото наслідків
Російські загарбники у суботу, 1 березня, завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Удар по Запоріжжю 1 березня
Федоров зазначив, що окупанти атакували місто ударним дроном типу Shahed. За його словами, постраждав один житловий будинок.
"Основна задача рятувальників, щоб вогонь не перекинувся на найближчі житлові будинки. Наразі пожежа локалізована. За медичною допомогою звернулися декілька мешканців, але медична допомога була надана на місці", — розповів Федоров.
Згодом стало відомо, що постраждала 31-річна жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.
Комунальники вже приступили до забиття вікон, які були зруйновані внаслідок обстрілу. Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, Федоров показав перші кадри після удару по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі 1 березня.
Також російські загарбники атакували балістикою Одесу. Ворог поранив двох людей.
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