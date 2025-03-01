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Из-за удара по Запорожью пострадала женщина — фото последствий

1 марта 2025 22:00
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты ранили женщину в Запорожье 1 марта — какие последствия обстрела
Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадий Пастула - Редактор

Российские захватчики в субботу, 1 марта, нанесли удар по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки пострадала 31-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Федоров отметил, что оккупанты атаковали город ударным дроном типа Shahed. По его словам, пострадал один жилой дом.

"Основная задача спасателей, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие жилые дома. Сейчас пожар локализован. За медицинской помощью обратились несколько жителей, но медицинская помощь была оказана на месте", — рассказал Федоров.

Обстріл Запоріжжя 1 березня
Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 1 березня
Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Впоследствии стало известно, что пострадала 31-летняя женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Російська атака на Запоріжжя 1 березня
Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 березня
Последствия обстрела Запорожья 1 марта. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коммунальщики уже приступили к забиванию окон, которые были разрушены в результате обстрела. Ликвидация последствий продолжается.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Федоров показал первые кадры после удара по жилой многоэтажке в Запорожье 1 марта.

Также российские захватчики атаковали баллистикой Одессу. Враг ранил двух человек.

война Запорожье обстрелы оккупанты Иван Федоров
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