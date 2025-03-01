Обстрел Сумщины 1 марта — какие последствия российской атаки

Захватчики дронами атаковали Сумщину — зафиксировано попадание
Российские оккупанты атаковали Сумскую область в субботу, 1 марта. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщают мэр Сум Александр Лысенко и пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.
Обстрел Сумщины 1 марта
Лысенко отметил, что зафиксировано попадание в Стецковку. По предварительной информации, повреждены три дома. Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела.
Кроме того, захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры Ахтырского района.
"Последствия вражеских атак уточняются", — добавили в ОВА.
Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Запорожье. Под ударом врага оказались жилая многоэтажка. Враг ранил 31-летнюю женщину.
Также сегодня захватчики нанесли удар баллистикой по Одессе. Известно о двух раненых.
Читайте Новини.LIVE!