Обстрел Сумщины 1 марта — какие последствия российской атаки

Спасатели на месте обстрела Сумщины 1 марта. Фото: t.me/golova_lysenko

Российские оккупанты атаковали Сумскую область в субботу, 1 марта. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают мэр Сум Александр Лысенко и пресс-служба Сумской ОВА в Telegram.

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Обстрел Сумщины 1 марта

Лысенко отметил, что зафиксировано попадание в Стецковку. По предварительной информации, повреждены три дома. Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Удар по Сумской области 1 марта. Фото: t.me/golova_lysenko/4284

Кроме того, захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры Ахтырского района.

"Последствия вражеских атак уточняются", — добавили в ОВА.

Пост Лысенко. Фото: скриншот

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 1 марта оккупанты атаковали Запорожье. Под ударом врага оказались жилая многоэтажка. Враг ранил 31-летнюю женщину.

Также сегодня захватчики нанесли удар баллистикой по Одессе. Известно о двух раненых.