Чоловіки в парку. Фото: Новини.LIVE

Магнітосфера Землі, у п’ятницю, 16 жовтня, перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує ймовірність геомагнітного шторму.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз магнітних бур на 16 жовтня

Експерти з космічної погоди проінформували, що протягом останньої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу B та один спалах класу C. Але такі і подібні явища зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле у п’ятницю буде нестабільним, місцями навіть можливе незначне збурення. Також зберігається ймовірність сонячного спалаху М-класу.

Ймовірність магнітних бур 16 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 35.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Ми писали, що магнітні бурі впливати на самопочуття в деяких людей. Фахівці радять стежити за прогнозами геомагнітної активності, дотримуватися звичного режиму сну та відпочинку.

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"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в джерелі.

Новини.LIVE інформували, що метеозалежним людям варто стежити за прогнозами магнітних бур, адже геомагнітні коливання можуть позначатися на самопочутті. Один із днів, на який прогнозують підвищену геомагнітну активність, — 22 жовтня. У цей період рекомендують не перевантажувати організм, обмежити інтенсивні фізичні навантаження та уникати надмірної втоми.

Ми інформували, що синоптики прогнозують мінливу погоду до кінця тижня. У суботу, 17 жовтня, дощі охоплять більшу частину України, а в південних областях можливі грози. У неділю, 18 жовтня, очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями, подекуди пройдуть невеликі дощі.