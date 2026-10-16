Мужчины в парке. Фото: Новини.LIVE

Магнитосфера Земли в пятницу, 16 октября, будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность останется низкой, хотя существует вероятность геомагнитного шторма.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз магнитных бурь на 16 октября

Эксперты по космической погоде сообщили, что за последние сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B и одну вспышку класса C. Однако такие и подобные явления обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле в пятницу будет нестабильным, местами даже возможно незначительное возмущение. Также сохраняется вероятность солнечной вспышки М-класса.

Вероятность магнитных бурь 16 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 35.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Мы писали, что магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей. Специалисты советуют следить за прогнозами геомагнитной активности, придерживаться привычного режима сна и отдыха.

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"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — говорится в источнике.

Новини.LIVE сообщали, что метеозависимым людям стоит следить за прогнозами магнитных бурь, ведь геомагнитные колебания могут сказываться на самочувствии. Один из дней, на который прогнозируют повышенную геомагнитную активность, — 22 октября. В этот период рекомендуют не перегружать организм, ограничить интенсивные физические нагрузки и избегать чрезмерной усталости.

Мы информировали, что синоптики прогнозируют переменчивую погоду до конца недели. В субботу, 17 октября, дожди охватят большую часть Украины, а в южных областях возможны грозы. В воскресенье, 18 октября, ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.