Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Магнітних бур на Землі у неділю, 29 листопада, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Загалом на Сонці сталося два спалахи класу В та три С, які практично не мають впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 29 листопада

Геомагнітне поле очікується від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 29 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 12

Як виникають магнітні бурі

Магнітні бурі спричиняє підвищена сонячна активність. Під час спалахів Сонце викидає потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, взаємодіють із її магнітним полем і викликають геомагнітні збурення.

Їхня сила залежить від інтенсивності сонячних викидів, а тривалість може становити від кількох годин до декількох днів.

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У періоди підвищеної геомагнітної активності фахівці радять уважніше ставитися до власного самопочуття та дотримуватися простих рекомендацій:

дотримуватися режиму сну та відпочинку;

пити достатньо води протягом дня;

харчуватися регулярно й уникати переїдання;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;

не перевантажувати організм інтенсивними фізичними навантаженнями;

більше гуляти на свіжому повітрі;

контролювати артеріальний тиск, якщо є схильність до його коливань.

Людям із хронічними захворюваннями варто дотримуватися призначеного лікування та не змінювати дозування препаратів самостійно.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, у грудні прогнозують декілька хвиль посилення геомагнітної активності. Найпотужніші магнітні збурення очікуються ближче до кінця місяця.

А синоптики повідомляли, що сьогодні утримається морозна погода та відсутність опадів у більшості регіонів. Крім того, на дорогах можливе утворення ожеледиці.