Зафіксовано 12 сонячних плям: прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур на Землі у неділю, 29 листопада, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Загалом на Сонці сталося два спалахи класу В та три С, які практично не мають впливу.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Магнітні бурі 29 листопада
Геомагнітне поле очікується від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
Сонячна активність на 29 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 12
Як виникають магнітні бурі
Магнітні бурі спричиняє підвищена сонячна активність. Під час спалахів Сонце викидає потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, взаємодіють із її магнітним полем і викликають геомагнітні збурення.
Їхня сила залежить від інтенсивності сонячних викидів, а тривалість може становити від кількох годин до декількох днів.
Поради метеозалежним
У періоди підвищеної геомагнітної активності фахівці радять уважніше ставитися до власного самопочуття та дотримуватися простих рекомендацій:
- дотримуватися режиму сну та відпочинку;
- пити достатньо води протягом дня;
- харчуватися регулярно й уникати переїдання;
- обмежити вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
- не перевантажувати організм інтенсивними фізичними навантаженнями;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- контролювати артеріальний тиск, якщо є схильність до його коливань.
Людям із хронічними захворюваннями варто дотримуватися призначеного лікування та не змінювати дозування препаратів самостійно.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, у грудні прогнозують декілька хвиль посилення геомагнітної активності. Найпотужніші магнітні збурення очікуються ближче до кінця місяця.
А синоптики повідомляли, що сьогодні утримається морозна погода та відсутність опадів у більшості регіонів. Крім того, на дорогах можливе утворення ожеледиці.