Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Магнитных бурь на Земле в воскресенье, 29 ноября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. Всего на Солнце произошло две вспышки класса В и три класса С, которые практически не оказывают влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 29 ноября

Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 29 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 12

Как возникают магнитные бури

Магнитные бури вызываются повышенной солнечной активностью. Во время вспышек Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, взаимодействуют с её магнитным полем и вызывают геомагнитные возмущения.

Их сила зависит от интенсивности солнечных выбросов, а продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

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В периоды повышенной геомагнитной активности специалисты советуют внимательнее относиться к собственному самочувствию и соблюдать простые рекомендации:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточно воды в течение дня;

питаться регулярно и избегать переедания;

ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;

не перегружать организм интенсивными физическими нагрузками;

больше гулять на свежем воздухе;

контролировать артериальное давление, если есть склонность к его колебаниям.

Людям с хроническими заболеваниями следует придерживаться назначенного лечения и не изменять дозировку препаратов самостоятельно.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в декабре прогнозируется несколько волн усиления геомагнитной активности. Наиболее мощные магнитные возмущения ожидаются ближе к концу месяца.

А синоптики сообщали, что сегодня в большинстве регионов сохранится морозная погода и отсутствие осадков. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.