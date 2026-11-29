Зафиксировано 12 солнечных пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь на Земле в воскресенье, 29 ноября, не ожидается. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. Всего на Солнце произошло две вспышки класса В и три класса С, которые практически не оказывают влияния.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 29 ноября
Геомагнитное поле ожидается от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 29 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 12
Как возникают магнитные бури
Магнитные бури вызываются повышенной солнечной активностью. Во время вспышек Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, взаимодействуют с её магнитным полем и вызывают геомагнитные возмущения.
Их сила зависит от интенсивности солнечных выбросов, а продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней.
Советы метеозависимым
В периоды повышенной геомагнитной активности специалисты советуют внимательнее относиться к собственному самочувствию и соблюдать простые рекомендации:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- пить достаточно воды в течение дня;
- питаться регулярно и избегать переедания;
- ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;
- не перегружать организм интенсивными физическими нагрузками;
- больше гулять на свежем воздухе;
- контролировать артериальное давление, если есть склонность к его колебаниям.
Людям с хроническими заболеваниями следует придерживаться назначенного лечения и не изменять дозировку препаратов самостоятельно.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, в декабре прогнозируется несколько волн усиления геомагнитной активности. Наиболее мощные магнитные возмущения ожидаются ближе к концу месяца.
А синоптики сообщали, что сегодня в большинстве регионов сохранится морозная погода и отсутствие осадков. Кроме того, на дорогах возможно образование гололеда.