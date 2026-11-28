Люди идут по городу под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В декабре ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее интенсивные возмущения магнитного поля Земли предварительно прогнозируются в конце месяца. В такие дни метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA, информирует Новини.LIVE.

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Когда ожидаются магнитные бури в декабре

По предварительным прогнозам специалистов, первые умеренные геомагнитные колебания возможны уже 6 декабря. К полноценной магнитной буре они не приведут, однако некоторые люди могут испытывать слабость, усталость и повышенную сонливость.

Следующие периоды геомагнитных возмущений ожидаются в следующие даты:

14–15 декабря — прогнозируется геомагнитная активность слабого уровня.

17–18 декабря — возможен еще один период подобных возмущений магнитного поля Земли.

24–25 декабря — ожидается самый интенсивный геомагнитный эпизод месяца.

В последние дни месяца людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется сократить чрезмерные физические нагрузки, следить за артериальным давлением и уделять больше внимания отдыху.

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Во время повышенной геомагнитной активности на ухудшение самочувствия чаще жалуются метеочувствительные люди. К этой группе также относятся те, кто страдает хронической усталостью, проблемами со сном или имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Подобные проявления могут ощущать и беременные женщины.

Среди возможных симптомов — головная боль, упадок сил, повышенная сонливость и нервозность. Также могут возникать трудности с засыпанием и нарушения ночного отдыха.

Новини.LIVE сообщали, что, по предварительным прогнозам, декабрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время во второй половине месяца возможны кратковременные похолодания, а ночью температура местами будет опускаться до -5…-7 °C. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, однако устойчивый снежный покров сформируется не во всех регионах.

Также мы писали, что зима 2027 года в Украине, по прогнозу климатолога Веры Балабух, будет на 1–2 °C теплее климатической нормы. Количество осадков может превысить норму на 20–40 %, однако из-за плюсовой температуры устойчивый снежный покров маловероятен. Колебания температуры вблизи нуля могут вызвать гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.