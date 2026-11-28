Прогноз магнітних бур на грудень: найнебезпечніші дати
У грудні очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найінтенсивніші збурення магнітного поля Землі попередньо прогнозують наприкінці місяця. У такі дні метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA, інформує Новини.LIVE.
Коли очікуються магнітні бурі у грудні
За попередніми прогнозами фахівців, перші помірні геомагнітні коливання можливі вже 6 грудня. До повноцінної магнітної бурі вони не призведуть, однак деякі люди можуть відчувати слабкість, втому та підвищену сонливість.
Наступні періоди геомагнітних збурень очікуються в такі дати:
- 14–15 грудня — прогнозується геомагнітна активність слабкого рівня.
- 17–18 грудня — можливий ще один період подібних збурень магнітного поля Землі.
- 24–25 грудня — очікується найінтенсивніший геомагнітний епізод місяця.
На останні дні місяця людям із захворюваннями серцево-судинної системи рекомендують зменшити надмірні фізичні навантаження, стежити за артеріальним тиском і приділяти більше уваги відпочинку.
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття
Під час підвищеної геомагнітної активності на погіршення самопочуття частіше скаржаться метеочутливі люди. Також до цієї групи належать ті, хто стикається з хронічною втомою, проблемами зі сном або має захворювання серцево-судинної системи. Подібні прояви можуть відчувати й вагітні жінки.
Серед можливих симптомів — головний біль, занепад сил, підвищена сонливість і нервозність. Також можуть виникати труднощі із засинанням та порушення нічного відпочинку.
Новини.LIVE інформували, що за попередніми прогнозами, грудень 2026 року в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі короткочасні похолодання, а вночі температура місцями опускатиметься до -5…-7 °C. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, проте стійкий сніговий покрив сформується не в усіх регіонах.
Також ми повідомляли, що зима 2027 року в Україні, за прогнозом кліматологині Віри Балабух, буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму. Кількість опадів може перевищити норму на 20–40%, однак через плюсову температуру стійкий сніговий покрив малоймовірний. Коливання температури поблизу нуля можуть спричинити ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу.