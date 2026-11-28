Люди йдуть містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У грудні очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найінтенсивніші збурення магнітного поля Землі попередньо прогнозують наприкінці місяця. У такі дні метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA, інформує Новини.LIVE.

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Коли очікуються магнітні бурі у грудні

За попередніми прогнозами фахівців, перші помірні геомагнітні коливання можливі вже 6 грудня. До повноцінної магнітної бурі вони не призведуть, однак деякі люди можуть відчувати слабкість, втому та підвищену сонливість.

Наступні періоди геомагнітних збурень очікуються в такі дати:

14–15 грудня — прогнозується геомагнітна активність слабкого рівня.

17–18 грудня — можливий ще один період подібних збурень магнітного поля Землі.

24–25 грудня — очікується найінтенсивніший геомагнітний епізод місяця.

На останні дні місяця людям із захворюваннями серцево-судинної системи рекомендують зменшити надмірні фізичні навантаження, стежити за артеріальним тиском і приділяти більше уваги відпочинку.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час підвищеної геомагнітної активності на погіршення самопочуття частіше скаржаться метеочутливі люди. Також до цієї групи належать ті, хто стикається з хронічною втомою, проблемами зі сном або має захворювання серцево-судинної системи. Подібні прояви можуть відчувати й вагітні жінки.

Серед можливих симптомів — головний біль, занепад сил, підвищена сонливість і нервозність. Також можуть виникати труднощі із засинанням та порушення нічного відпочинку.

Новини.LIVE інформували, що за попередніми прогнозами, грудень 2026 року в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі короткочасні похолодання, а вночі температура місцями опускатиметься до -5…-7 °C. Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, проте стійкий сніговий покрив сформується не в усіх регіонах.

Також ми повідомляли, що зима 2027 року в Україні, за прогнозом кліматологині Віри Балабух, буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму. Кількість опадів може перевищити норму на 20–40%, однак через плюсову температуру стійкий сніговий покрив малоймовірний. Коливання температури поблизу нуля можуть спричинити ожеледь, крижаний дощ і налипання мокрого снігу.