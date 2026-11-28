Люди идут по городу зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 29 ноября, в большинстве регионов сохранится морозная погода без осадков. Ночью температура местами опустится до -15 °C, а на дорогах западных и центральных областей возможен гололед. В течение следующей недели морозы сначала усилятся, а затем начнут ослабевать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Погода в Украине на 29 ноября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 29 ноября: прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье в Украине ожидается переменная облачность. Осадков в большинстве областей не предвидится, только в Крыму местами пройдет небольшой снег и дождь.

В Карпатах ночью и утром местами будет наблюдаться туман. В то же время в большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5–12 м/с. На юге страны ожидаются порывы до 15–20 м/с, а в Крыму и на Приазовье — до 22 м/с.

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Температура воздуха ночью составит -4…-9 °C, днем — -0…-5 °C. В Закарпатье и на крайнем юге страны ночью и днем будет теплее — +1…+3 °C. В Карпатах ночью прогнозируют -10…-15 °C, а днём — -3…-8 °C.

Скриншот сообщения от Укргидрометцентра/Facebook

Прогноз на 29 ноября от Диденко

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует морозную и преимущественно сухую погоду в воскресенье, 29 ноября. По её словам, антициклон приблизится ещё больше, поэтому осадков не будет, а морозы останутся лёгкими или умеренными.

Карта температур: facebook.com/tala.didenko

В Киеве в течение субботы и воскресенья будет преобладать сухая погода, местами с солнечными прояснениями. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3…-5 °C, а днем составит -1…-3 °C. При этом на дорогах и тротуарах будет скользко.

По прогнозу Натальи Диденко, в первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся. Однако во второй половине недели ожидается ослабление холода.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что декабрь 2026 года в Украине, по предварительным прогнозам, будет относительно тёплым, с преобладанием дней с плюсовой температурой. Во второй половине месяца возможны кратковременные похолодания, а ночью столбики термометров местами будут опускаться до -5…-7 °C. Также ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады ближе к концу года, однако устойчивый снежный покров образуется не везде.

Также мы писали, что зима 2026–2027 годов в Европе может оказаться теплее климатической нормы из-за особенностей температуры океанических вод и атмосферной циркуляции. В Украине наиболее вероятные похолодания прогнозируют на январь, когда возможны морозы и снегопады, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими. В целом зимой ожидается чередование периодов потепления с кратковременными волнами холода, а снежный покров может быть нестойким.