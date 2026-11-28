Люди йдуть містом взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні в неділю, 29 листопада, утримається морозна погода без опадів у більшості регіонів. Уночі температура місцями опуститься до -15 °C, а на дорогах західних і центральних областей можлива ожеледиця. Протягом наступного тижня морози спочатку посиляться, а згодом почнуть слабшати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

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Погода в Україні на 29 листопада. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні 29 листопада: прогноз Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів у більшості областей не передбачається, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг та дощ.

У Карпатах уночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман. Водночас у більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 5-12 м/с. На півдні країни очікуються пориви до 15-20 м/с, а у Криму та на Приазов'ї — до 22 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме -4…-9 °C, удень — -0…-5 °C. На Закарпатті та крайньому півдні країни вночі та вдень буде тепліше — +1…+3 °C. У Карпатах вночі прогнозують -10…-15 °C, а вдень — -3…-8 °C.

Скриншот повідомлення від Укргідрометцентру/Facebook

Прогноз на 29 листопада від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує морозну та переважно суху погоду в неділю, 29 листопада. За її словами, антициклон наблизиться ще більше, тому опадів не буде, а морози залишатимуться легкими або помірними.

Карта температур: facebook.com/tala.didenko

У Києві протягом суботи та неділі переважатиме суха погода, місцями із сонячними проясненнями. Уночі температура повітря опускатиметься до -3…-5 °C, а вдень становитиме -1…-3 °C. Водночас на дорогах і тротуарах буде слизько.

За прогнозом Наталки Діденко, у першій половині наступного тижня морози в Україні посиляться. Натомість у другій половині тижня очікується послаблення холоду.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що грудень 2026 року в Україні, за попередніми прогнозами, буде відносно теплим, із переважанням днів із плюсовою температурою. У другій половині місяця можливі короткочасні похолодання, а вночі стовпчики термометрів подекуди опускатимуться до -5…-7 °C. Також очікуються дощі, мокрий сніг і снігопади ближче до кінця року, проте стійкий сніговий покрив утвориться не всюди.

Також ми писали, що зима 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішою за кліматичну норму через особливості температури океанічних вод та атмосферної циркуляції. В Україні найімовірніші похолодання прогнозують на січень, коли можливі морози та снігопади, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими. Загалом узимку очікується чергування періодів потепління з короткочасними хвилями холоду, а сніговий покрив може бути нестійким.