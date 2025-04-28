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ЗАЕС не можна "передати" США без повернення Україні — Омельченко

28 квітня 2025 19:09
Анастасія Писаненко - редактор
Чи можна передати ЗАЕС до США - відповідь Омельченка
ЗАЕС. Фото: Енергоатом
Анастасія Писаненко - редактор

Участь Сполучених Штатів в управлінні або захисті Запорізької атомної електростанції можлива. Але це може статися лише після її офіційного повернення під юрисдикцію України.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE.

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Чи можна передати ЗАЕС до США

Омельченко підкреслив, що Державна інспекція ядерного регулювання України повинна прийняти рішення про передачу станції під контроль держави, і тільки після цього можна буде говорити про участь США в охороні чи управлінні об'єктом. 

Він застеріг, що якщо Вашингтон почне діяти на території ЗАЕС без офіційного процесу передачі, це буде означати де-факто визнання станції російською.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр енергетики України Герман Галущенко припустив, що Україна та США можуть розвивати спільні проєкти з енергетики на ЗАЕС.

Натомість Президент України Володимир Зеленський зауважив, що американського співробітництва буде недостатньо і наголосив, що атомна станція не буде працювати коректно, якщо там не буде українських спеціалістів. 

США Україна Запорізька область ЗАЕС Запорізька АЕС
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