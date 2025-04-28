Чи можна передати ЗАЕС до США - відповідь Омельченка

ЗАЕС не можна "передати" США без повернення Україні — Омельченко
Участь Сполучених Штатів в управлінні або захисті Запорізької атомної електростанції можлива. Але це може статися лише після її офіційного повернення під юрисдикцію України.
Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE.
Чи можна передати ЗАЕС до США
Омельченко підкреслив, що Державна інспекція ядерного регулювання України повинна прийняти рішення про передачу станції під контроль держави, і тільки після цього можна буде говорити про участь США в охороні чи управлінні об'єктом.
Він застеріг, що якщо Вашингтон почне діяти на території ЗАЕС без офіційного процесу передачі, це буде означати де-факто визнання станції російською.
Нагадаємо, кілька днів тому міністр енергетики України Герман Галущенко припустив, що Україна та США можуть розвивати спільні проєкти з енергетики на ЗАЕС.
Натомість Президент України Володимир Зеленський зауважив, що американського співробітництва буде недостатньо і наголосив, що атомна станція не буде працювати коректно, якщо там не буде українських спеціалістів.
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