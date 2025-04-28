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ЗАЭС нельзя "передать" США без возврата Украине — Омельченко

28 апреля 2025 19:09
Анастасия Писаненко - редактор
Можно ли передать ЗАЭС в США - ответ Омельченко
ЗАЭС. Фото: Энергоатом
Анастасия Писаненко - редактор

Участие Соединенных Штатов в управлении или защите Запорожской атомной электростанции возможно. Но это может произойти только после ее официального возвращения под юрисдикцию Украины.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире День.LIVE.

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Можно ли передать ЗАЭС в США

Омельченко подчеркнул, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины должна принять решение о передаче станции под контроль государства, и только после этого можно будет говорить об участии США в охране или управлении объектом.

Он предостерег, что если Вашингтон начнет действовать на территории ЗАЭС без официального процесса передачи, это будет означать де-фактическое признание станции российской.

Напомним, несколько дней назад министр энергетики Украины Герман Галущенко предположил, что Украина и США могут развивать совместные проекты по энергетике на ЗАЭС.

Зато Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американского сотрудничества будет недостаточно и подчеркнул, что атомная станция не будет работать корректно, если там не будет украинских специалистов.

США Украина Запорожская область ЗАЭС Запорожская АЭС
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