Забужко заявила, що війна з Росіє — це протистояння тоталітарному світу

Українська письменниця Оксана Забужко. Фото: Новини.LIVE

Українська письменниця Оксана Забужко висловилася щодо російсько-української війни. Вона заявила, що наша війна з Росією — це віра проти тоталітарного світу й етики та ідеології тюремної зони.

Про це вона сказала під час промови "Європа на переломі чи українська альтернатива", повідомляє Новини.LIVE.

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Відносини між державами змінилася

Забужко наголосила, що теперішні відносини між державами у світі вибудовуються з позиції сили та тоталітаризму. Зокрема, серед країн є поділ на великих в малих, де великі диктують меншим свої свої умови лише тому, що "можуть це робити".

"Ми цей світ знаємо, ми в цьому світі жили. Він називався тоталітаризмом. Як його не маскуй, але це є абсолютно тоталітарна модель стосунків. І питання — чи ця реальність підходить до свого історичного фіналу?", — зазначила письменниця.

Нагадаємо, на днях президент Володимир Зеленський пояснив, для чого потрібне 30-денне перемир'я, про що була розмова української та американської делегацій у Саудівскій Аравії. Він зазначив, що за цей час Україна разом із партнерами планує "покласти на папір" конкретні безпекові зобов'язання.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін згоден із Сполученими Штатами щодо припинення бойових дій в Україні. Він додав, що "це має призвести до довгострокового миру".