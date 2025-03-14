Забужко заявила, что война с Россией - это противостояние тоталитарному миру

Украинская писательница Оксана Забужко. Фото: Новини.LIVE

Украинская писательница Оксана Забужко высказалась относительно российско-украинской войны. Она заявила, что наша война с Россией — это вера против тоталитарного мира и этики и идеологии тюремной зоны.

Об этом она сказала во время речи "Европа на переломе или украинская альтернатива", сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отношения между государствами изменилась

Забужко отметила, что нынешние отношения между государствами в мире выстраиваются с позиции силы и тоталитаризма. В частности, среди стран есть разделение на больших в малых, где большие диктуют меньшим свои свои условия только потому, что "могут это делать".

"Мы этот мир знаем, мы в этом мире жили. Он назывался тоталитаризмом. Как его не маскируй, но это абсолютно тоталитарная модель отношений. И вопрос — подходит ли эта реальность к своему историческому финалу?", — отметила писательница.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский объяснил, для чего нужно 30-дневное перемирие, о чем был разговор украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Он отметил, что за это время Украина вместе с партнерами планирует "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин согласен с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий в Украине. Он добавил, что "это должно привести к долгосрочному миру".