Зеленський вручив нагороди медикам, рятувальникам, волонтерам та енергетикам 1 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 1 січня.

Хто отримав нагороди від президента 1 січня

"За кожною із цих нагород — історії сили і відповідальності. Серед них люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з’явилося світло, оперували поранених без сну й відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що кожен із цих людей на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче.

"Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила", — додав він.

