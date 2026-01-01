Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня За силу та відповідальність — Зеленський нагородив 53 українців

За силу та відповідальність — Зеленський нагородив 53 українців

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:15
Зеленський вручив нагороди медикам, рятувальникам, волонтерам та енергетикам 1 січня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 53 українців та українок із різних регіонів України.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:
Зе
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Хто отримав нагороди від президента 1 січня

"За кожною із цих нагород історії сили і відповідальності. Серед них люди, які рятували поранених з-під завалів після обстрілів, відновлювали й запускали електростанції, щоб у домівках знову з’явилося світло, оперували поранених без сну й відпочинку, знаходили в собі сили, щоб волонтерити й допомагати іншим", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що кожен із цих людей на своєму місці підтримував людей і країну тоді, коли було найважче.

"Рятували, лікували, відновлювали, підтримували, не давали опускати руки, відновлювали віру. Саме завдяки таким людям Україна вистояла і продовжує жити. Дякую кожному й кожній за те, що ви є. Ви наша сила", — додав він.

Нагадаємо, під час новорічного привітання Зеленський заявив, що США стали по-іншому ставитися до України

Також він повідомив, якого закінчення війни хоче Україна.

Володимир Зеленський медики волонтери рятувальники державна нагорода енергетики
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації