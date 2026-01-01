Зеленский вручил награды медикам, спасателям, волонтерам и энергетикам 1 января

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 1 января.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Кто получил награды от президента 1 января

"За каждой из этих наград - истории силы и ответственности. Среди них люди, которые спасали раненых из-под завалов после обстрелов, восстанавливали и запускали электростанции, чтобы в домах снова появился свет, оперировали раненых без сна и отдыха, находили в себе силы, чтобы волонтерить и помогать другим", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый из этих людей на своем месте поддерживал людей и страну тогда, когда было тяжелее всего.

"Спасали, лечили, восстанавливали, поддерживали, не давали опускать руки, восстанавливали веру. Именно благодаря таким людям Украина выстояла и продолжает жить. Спасибо каждому и каждой за то, что вы есть. Вы наша сила", — добавил он.

