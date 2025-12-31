Видео
Главная Новости дня Украина не хочет мира любой ценой — заявление Зеленского

Украина не хочет мира любой ценой — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 23:49
Зеленский заявил, что Украина не хочет мира любой ценой
Срочная новость

Украинцы хотят завершения войны и стремятся к миру. Правда, платить за это любую цену они не готовы.

Об этом в новогоднем обращении в ночь на 1 января заявил президент Украины Владимир Зеленского.

Борьба, несмотря на усталость

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на усталость, украинцы не планируют сдаваться.

"Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает, и он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы", — отметил Зеленский.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
