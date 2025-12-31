Зеленський заявив, що Україна не хоче миру будь-якою ціною

Термінова новина

Українці прагнуть завершення війни та миру. Щоправда, платити за це будь-яку ціну вони не готові.

Про це в новорічному зверненні в ніч проти 1 січня заявив президент України Володимир Зеленського.

Боротьба, попри втому

Голова держави наголосив, що, попри втому, українці не планують здаватися.

"Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомилися ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає, і він очевидно за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці", — зазначив Зеленський.