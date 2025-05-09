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За Романа Насірова внесли заставу

9 травня 2025 22:55
Анастасія Писаненко - редактор
Справа Насірова - за ексголову ДФС внесли заставу
Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Фото: УНІАН
Анастасія Писаненко - редактор

За екскерівника Державної фіскальної служби внесли заставу. Йдеться про Романа Насірова.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі виданню "Суспільне".

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Деталі справи

24 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді тримання під вартою та підвищив суму застави з 27 до 40 мільйонів гривень. 

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, Насіров мобілізувався під час судового засідання над ним через корупцію. Однак згодом наказ скасували.

Водночас Насіров заявив, що не міг раніше приєднатися до лав ЗСУ "за певних обставин". Він наголосив, що не скоював злочинів та не осуджений.

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