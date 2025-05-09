Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow За Романа Насирова внесли залог arrow

За Романа Насирова внесли залог

9 мая 2025 22:55
Анастасия Писаненко - редактор
Дело Насирова - за экс-главу ГФС внесли залог
Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров. Фото: УНИАН
Анастасия Писаненко - редактор

За экс-руководителя Государственной фискальной службы внесли залог. Речь идет о Романе Насирове.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии изданию "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Детали дела

24 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей и повысил сумму залога с 27 до 40 миллионов гривен.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Насиров мобилизовался во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.

В то же время Насиров заявил, что не мог ранее присоединиться в ряды ВСУ "при определенных обстоятельствах". Он отметил, что не совершал преступлений и не осужден.

суд ГФС залог ВАКС судебные решения
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама