Дело Насирова - за экс-главу ГФС внесли залог

За Романа Насирова внесли залог
За экс-руководителя Государственной фискальной службы внесли залог. Речь идет о Романе Насирове.
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии изданию "Суспільне".
Детали дела
24 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей и повысил сумму залога с 27 до 40 миллионов гривен.
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, Насиров мобилизовался во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.
В то же время Насиров заявил, что не мог ранее присоединиться в ряды ВСУ "при определенных обстоятельствах". Он отметил, что не совершал преступлений и не осужден.
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