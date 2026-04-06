Головна Новини дня За півроку до вступу в ЄС: які складнощі приєднання України до SEPA

Дата публікації: 6 квітня 2026 15:48
За півроку до вступу в ЄС: які складнощі приєднання України до SEPA
Гроші та банківська карта. Фото: Новини.LIVE

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про приєднання України до SEPA. Це єдина зона платежів у євро. Проте норму щодо доступу правоохоронців до реєстру рахунків відтермінували. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева.

Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Гетманцев назвав найскладніше питання законопроєкту про SEPA

"Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу законопроєкт про приєднання України до SEPA, що інтегрує Україну до європейського платіжного простору, значно прискорює і здешевлює платежі", — йдеться в повідомленні.

Документ розроблено з метою приведення законодавства у сфері запобігання та протидії у відповідність до актів права Європейського Союзу

"Найскладніше питання законопроєкту це доступ правоохоронців до реєстру рахунків. Його ми відклали на період не раніше, ніж шість місяців до вступу в ЄС", — додав Гетманцев.

Читайте також:

Що таке SEPA

SEPA — це єдина платіжна зона Європи, яка робить перекази грошей між країнами так само простими, як усередині однієї держави.

Якщо країна входить у SEPA, будь-який переказ у євро між банками цих країн відбувається без зайвих складнощів. Комісії зазвичай нижчі, а гроші надходять швидко.

Підприємці можуть без проблем оплачувати послуги чи товари закордонних партнерів, а онлайн-платформи та сервіси приймають платежі від клієнтів у європейських країнах без додаткових переплат.

Важлива перевага SEPA — це єдині правила для банків. Вони забезпечують прозорість і передбачуваність платежів, усуваючи різницю між "внутрішніми" та "міжнародними" переказами.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні комітет рекомендував Раді ухвалити три законопроєкти, які принесуть Україні додаткове фінансування. Вони стосуються оподаткування цифрових платформ і посилок та продовження дії військового збору. 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в парламенті є 10 ключових проєктів. Вони мали б принести бюджету України додаткові 1,5 мільярди гривень. Тому нардепам треба їх ухвалити вже цього місяця.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
