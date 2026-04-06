За півроку до вступу в ЄС: які складнощі приєднання України до SEPA

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про приєднання України до SEPA. Це єдина зона платежів у євро. Проте норму щодо доступу правоохоронців до реєстру рахунків відтермінували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева.

Гетманцев назвав найскладніше питання законопроєкту про SEPA

"Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу законопроєкт про приєднання України до SEPA, що інтегрує Україну до європейського платіжного простору, значно прискорює і здешевлює платежі", — йдеться в повідомленні.

Документ розроблено з метою приведення законодавства у сфері запобігання та протидії у відповідність до актів права Європейського Союзу.

"Найскладніше питання законопроєкту — це доступ правоохоронців до реєстру рахунків. Його ми відклали на період не раніше, ніж шість місяців до вступу в ЄС", — додав Гетманцев.

Що таке SEPA

SEPA — це єдина платіжна зона Європи, яка робить перекази грошей між країнами так само простими, як усередині однієї держави.

Якщо країна входить у SEPA, будь-який переказ у євро між банками цих країн відбувається без зайвих складнощів. Комісії зазвичай нижчі, а гроші надходять швидко.

Підприємці можуть без проблем оплачувати послуги чи товари закордонних партнерів, а онлайн-платформи та сервіси приймають платежі від клієнтів у європейських країнах без додаткових переплат.

Важлива перевага SEPA — це єдині правила для банків. Вони забезпечують прозорість і передбачуваність платежів, усуваючи різницю між "внутрішніми" та "міжнародними" переказами.

