Головна Новини дня Схема на профспілкових коштах газовиків: збитки зросли до 33 млн

Схема на профспілкових коштах газовиків: збитки зросли до 33 млн

Дата публікації: 6 квітня 2026 14:55
Схема на профспілкових коштах газовиків: збитки зросли до 33 млн
Поліцейський повідомляє про підозру одному з фігурантів справи. Фото: Нацполіція

У грудні 2025 року було викрито масштабну схему розтрати коштів профспілкових організацій одного з підприємств газової галузі. Тоді збитки оцінили у понад 14,5 млн грн. Зараз же сума зросла до 33 млн грн. Гроші витрачали на оплату відпочинку у Буковелі, хрестини та лікування друзів.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Нові викриття у схемі із профспілковими грішми газовиків

Як зазначають у прокуратурі, кошти мали покривати соціальні та трудові потреби працівників газотранспортної системи. Водночас керівники використовували профспілкові гроші не за цільовим призначенням. Зокрема, ними розраховувалися за відпочинок в Буковелі та інших готельно-розважальних комплексах. Крім того, оплачували хрестини дітей, лікування друзів, купівлю алкоголю, одягу та інші речі.

Учасники схеми навмисно обходили закупівельні процедури, аби приховувати реальні обсяги витрат. Це дало їм змогу позбутися належного фінансового контролю. Для мінімізації контролю використовували підконтрольні первинні профспілкові організації.

Під час розслідування зросла сума встановлених збитків — з 14,5 млн грн до понад 33 млн грн. Крім того, правоохоронці повідомили про підозри ще трьом особам. Зокрема, йдеться про голову Об'єднаної профспілкової організації. Слідство вважає його організатором схеми.

Які підозри оголошено

За інформацією Офісу Генерального прокурора голові об'єднаної профспілкової організації повідомлено про підозру в організації розтрати чужого майна, вчиненої організованою групою в особливо великих розмірах за кількома частинами.

Ще п'ять учасників отримали підозри у розтраті чужого майна, вчиненій у складі організованої групи в особливо великих розмірах. Крім того, трьом фігурантам, яким раніше повідомили підозри, змінили їх. Зокрема, додатково інкримінували вчинення злочину у складі організованої групи.

Як повідомляли Новини.LIVE, з посиланням на пресслужбу СБУ, правоохоронці викрили схему із розкрадання грошей. Її організували в акціонерному товаристві "Укргазвидобування". Державі завдано збитків на понад 295 мільйонів гривень.

Також ми розповідали про те, що офіцер ЗСУ організував схему привласнення та продажу дронів. Безпілотники передали захисникам в рамках проєкту "Армія дронів". Вартість незаконно привласненого майна становить 15,2 млн гривень.

гроші Офіс генерального прокурора правоохоронці
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

