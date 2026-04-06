Посадовці Укргазвидобування розікрали 295 млн грн: викрито схему

Посадовці Укргазвидобування розікрали 295 млн грн: викрито схему

Дата публікації: 6 квітня 2026 11:19
Посадовці Укргазвидобування розікрали 295 млн грн: викрито схему
Співробітник БЕБ та затриманий фігурант. Фото: gp.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили схему із розкрадання грошей у сфері природного газу. Йдеться про акціонерне товариство "Укргазвидобування". Фігуранти завдали державі збитків на понад 295 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 6 квітня, передає Новини.LIVE.

Розкрадання в "Укргазвидобуванні"

"За результатами комплексних заходів нейтралізовано злочинний механізм в АТ "Укргазвидобування", який завдав державі збитків на понад 295 млн грн. Організаторами оборудки, за даними справи, були колишні посадові особи АТ "Укргазвидобування", а також афілійовані з ними підприємці", — йдеться у повідомленні.

Схема фігурантів полягала у привласненні грошей, які виділяли на закупівлі держкомпанії. Це здійснювалося шляхом штучного завищення цін на матеріали, необхідні для видобутку газу.

Правоохоронці встановили, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами. Згодом вони продавали їх для "Укргазвидобування" за цінами, завищеними у два-три рази. Прибуток від схеми розподілявся між учасниками.

Читайте також:

"Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі АТ "Укргазвидобування", яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора, командир одного з підрозділів ЗСУ організував схему незаконного привласнення та продажу безпілотників, переданих військовим у межах проєкту "Армія дронів". Загальна сума збитків перевищує 15,2 млн грн. 

Раніше правоохоронці затримали посадовців "Автомобільних доріг України", які вимагали хабар у розмірі 10 тисяч доларів за відчуження державного майна. Фігурантам оголосили підозри та обрали запобіжні заходи.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Реклама

