Чиновники Укргаздобычи разворовали 295 млн грн: разоблачена схема

Сотрудник БЭБ и задержанный фигурант. Фото: gp.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили схему по хищению денег в сфере природного газа. Речь идет об акционерном обществе "Укргаздобыча". Фигуранты нанесли государству ущерб на более 295 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 6 апреля, передает Новини.LIVE.

Хищения в "Укргаздобыче"

"По результатам комплексных мероприятий нейтрализован преступный механизм в АО "Укргаздобыча", который нанес государству ущерб на более 295 млн грн. Организаторами сделки, по данным дела, были бывшие должностные лица АО "Укргаздобыча", а также аффилированные с ними предприниматели", — говорится в сообщении.

Схема фигурантов заключалась в присвоении денег, которые выделяли на закупки госкомпании. Это осуществлялось путем искусственного завышения цен на материалы, необходимые для добычи газа.

Правоохранители установили, что подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам. Впоследствии они продавали их для "Укргаздобычи" по ценам, завышенным в два-три раза. Прибыль от схемы распределялась между участниками.

"Сейчас правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного общества и бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча", которая организовывала проведение тендера по закупкам, по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, командир одного из подразделений ВСУ организовал схему незаконного присвоения и продажи беспилотников, переданных военным в рамках проекта "Армия дронов". Общая сумма ущерба превышает 15,2 млн грн.

Ранее правоохранители задержали должностных лиц "Автомобильных дорог Украины", которые требовали взятку в размере 10 тысяч долларов за отчуждение государственного имущества. Фигурантам объявили подозрения и избрали меры пресечения.