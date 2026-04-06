Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чиновники Укргаздобычи разворовали 295 млн грн: разоблачена схема

Чиновники Укргаздобычи разворовали 295 млн грн: разоблачена схема

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 11:19
Сотрудник БЭБ и задержанный фигурант. Фото: gp.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили схему по хищению денег в сфере природного газа. Речь идет об акционерном обществе "Укргаздобыча". Фигуранты нанесли государству ущерб на более 295 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 6 апреля, передает Новини.LIVE.

Хищения в "Укргаздобыче"

"По результатам комплексных мероприятий нейтрализован преступный механизм в АО "Укргаздобыча", который нанес государству ущерб на более 295 млн грн. Организаторами сделки, по данным дела, были бывшие должностные лица АО "Укргаздобыча", а также аффилированные с ними предприниматели", — говорится в сообщении.

Схема фигурантов заключалась в присвоении денег, которые выделяли на закупки госкомпании. Это осуществлялось путем искусственного завышения цен на материалы, необходимые для добычи газа.

Правоохранители установили, что подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам. Впоследствии они продавали их для "Укргаздобычи" по ценам, завышенным в два-три раза. Прибыль от схемы распределялась между участниками.

"Сейчас правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного общества и бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча", которая организовывала проведение тендера по закупкам, по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, командир одного из подразделений ВСУ организовал схему незаконного присвоения и продажи беспилотников, переданных военным в рамках проекта "Армия дронов". Общая сумма ущерба превышает 15,2 млн грн.

Ранее правоохранители задержали должностных лиц "Автомобильных дорог Украины", которые требовали взятку в размере 10 тысяч долларов за отчуждение государственного имущества. Фигурантам объявили подозрения и избрали меры пресечения.

деньги Украина газ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации