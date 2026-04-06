Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Схема на профсоюзных деньгах газовиков: убытки выросли до 33 млн

Схема на профсоюзных деньгах газовиков: убытки выросли до 33 млн

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 14:55
Полицейский сообщает о подозрении одному из фигурантов дела. Фото: Нацполиция

В декабре 2025 года была разоблачена масштабная схема растраты средств профсоюзных организаций одного из предприятий газовой отрасли. Тогда убытки оценили в более чем 14,5 млн грн. Сейчас же сумма выросла до 33 млн грн. Деньги тратили на оплату отдыха в Буковеле, крестины и лечение друзей.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Новые разоблачения в схеме с профсоюзными деньгами газовиков

Как отмечают в прокуратуре, средства должны были покрывать социальные и трудовые нужды работников газотранспортной системы. В то же время руководители использовали профсоюзные деньги не по целевому назначению. В частности, ими рассчитывались за отдых в Буковеле и других гостинично-развлекательных комплексах. Кроме того, оплачивали крестины детей, лечение друзей, покупку алкоголя, одежды и другие вещи.

Участники схемы намеренно обходили закупочные процедуры, чтобы скрывать реальные объемы расходов. Это позволило им избавиться от надлежащего финансового контроля. Для минимизации контроля использовали подконтрольные первичные профсоюзные организации.

В ходе расследования выросла сумма установленных убытков — с 14,5 млн грн до более 33 млн грн. Кроме того, правоохранители сообщили о подозрениях еще трем лицам. В частности, речь идет о председателе Объединенной профсоюзной организации. Следствие считает его организатором схемы.

Какие подозрения объявлены

По информации Офиса Генерального прокурора председателю объединенной профсоюзной организации сообщено о подозрении в организации растраты чужого имущества, совершенной организованной группой в особо крупных размерах по нескольким частям.

Еще пять участников получили подозрения в растрате чужого имущества, совершенной в составе организованной группы в особо крупных размерах. Кроме того, трем фигурантам, которым ранее сообщили подозрения, изменили их. В частности, дополнительно инкриминировали совершение преступления в составе организованной группы.

Как сообщали Новини.LIVE, со ссылкой на пресс-службу СБУ, правоохранители разоблачили схему по хищению денег. Ее организовали в акционерном обществе "Укргаздобыча". Государству нанесен ущерб на более 295 миллионов гривен.

Также мы рассказывали о том, что офицер ВСУ организовал схему присвоения и продажи дронов. Беспилотники передали защитникам в рамках проекта "Армия дронов". Стоимость незаконно присвоенного имущества составляет 15,2 млн гривен.

деньги Офис генерального прокурора правохранители
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации