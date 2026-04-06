Схема на профсоюзных деньгах газовиков: убытки выросли до 33 млн

В декабре 2025 года была разоблачена масштабная схема растраты средств профсоюзных организаций одного из предприятий газовой отрасли. Тогда убытки оценили в более чем 14,5 млн грн. Сейчас же сумма выросла до 33 млн грн. Деньги тратили на оплату отдыха в Буковеле, крестины и лечение друзей.

Новые разоблачения в схеме с профсоюзными деньгами газовиков

Как отмечают в прокуратуре, средства должны были покрывать социальные и трудовые нужды работников газотранспортной системы. В то же время руководители использовали профсоюзные деньги не по целевому назначению. В частности, ими рассчитывались за отдых в Буковеле и других гостинично-развлекательных комплексах. Кроме того, оплачивали крестины детей, лечение друзей, покупку алкоголя, одежды и другие вещи.

Участники схемы намеренно обходили закупочные процедуры, чтобы скрывать реальные объемы расходов. Это позволило им избавиться от надлежащего финансового контроля. Для минимизации контроля использовали подконтрольные первичные профсоюзные организации.

В ходе расследования выросла сумма установленных убытков — с 14,5 млн грн до более 33 млн грн. Кроме того, правоохранители сообщили о подозрениях еще трем лицам. В частности, речь идет о председателе Объединенной профсоюзной организации. Следствие считает его организатором схемы.

Читайте также:

Какие подозрения объявлены

По информации Офиса Генерального прокурора председателю объединенной профсоюзной организации сообщено о подозрении в организации растраты чужого имущества, совершенной организованной группой в особо крупных размерах по нескольким частям.

Еще пять участников получили подозрения в растрате чужого имущества, совершенной в составе организованной группы в особо крупных размерах. Кроме того, трем фигурантам, которым ранее сообщили подозрения, изменили их. В частности, дополнительно инкриминировали совершение преступления в составе организованной группы.

Как сообщали Новини.LIVE, со ссылкой на пресс-службу СБУ, правоохранители разоблачили схему по хищению денег. Ее организовали в акционерном обществе "Укргаздобыча". Государству нанесен ущерб на более 295 миллионов гривен.

Также мы рассказывали о том, что офицер ВСУ организовал схему присвоения и продажи дронов. Беспилотники передали защитникам в рамках проекта "Армия дронов". Стоимость незаконно присвоенного имущества составляет 15,2 млн гривен.