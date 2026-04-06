За полгода до вступления в ЕС: какие сложности присоединения Украины к SEPA

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о присоединении Украины к SEPA. Это единственная зона платежей в евро. Однако норму о доступе правоохранителей к реестру счетов отсрочили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Гетманцев назвал самый сложный вопрос законопроекта о SEPA

"Комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроект о присоединении Украины к SEPA, что интегрирует Украину в европейское платежное пространство, значительно ускоряет и удешевляет платежи", — говорится в сообщении.

Документ разработан с целью приведения законодательства в сфере предотвращения и противодействия в соответствие с актами права Европейского Союза.

"Самый сложный вопрос законопроекта — это доступ правоохранителей к реестру счетов. Его мы отложили на период не ранее, чем шесть месяцев до вступления в ЕС", — добавил Гетманцев.

Что такое SEPA

SEPA — это единственная платежная зона Европы, которая делает переводы денег между странами так же простыми, как внутри одного государства.

Если страна входит в SEPA, любой перевод в евро между банками этих стран происходит без лишних сложностей. Комиссии обычно ниже, а деньги поступают быстро.

Предприниматели могут без проблем оплачивать услуги или товары зарубежных партнеров, а онлайн-платформы и сервисы принимают платежи от клиентов в европейских странах без дополнительных переплат.

Важное преимущество SEPA — это единые правила для банков. Они обеспечивают прозрачность и предсказуемость платежей, устраняя разницу между "внутренними" и "международными" переводами.

