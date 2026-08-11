За паркування на тротуарі пропонують штраф 30 тис. грн: петиція

Припарковані авто на тротуарі. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

В Україні пропонують запровадити новий механізм покарання водіїв, які залишають автомобілі на тротуарах. Автор петиції на сайті Кабінету міністрів пропонує дозволити громадянам самостійно фіксувати такі порушення через застосунок "Дія". За це українці можуть отримувати частину сплаченого порушником штрафу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уряду.

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Громадяни зможуть повідомляти про порушення через "Дію"

Автор петиції пропонує створити в "Дії" спеціальний сервіс для повідомлень про автомобілі, припарковані на тротуарах.

За задумом, громадяни зможуть надсилати фото або відео порушення в реальному часі. До повідомлення також має автоматично додаватися геолокація місця, де припаркований автомобіль.

Таким чином, громадяни зможуть оперативно повідомляти про порушення, а відповідні органи — отримувати інформацію про них із прив'язкою до конкретного місця.

Штраф хочуть встановити на рівні 30 тисяч гривень

Окремо в петиції пропонують суттєво збільшити відповідальність за паркування на тротуарі. Автор ініціативи пропонує встановити штраф у розмірі 30 тис. гривень.

Із цієї суми, згідно з пропозицією, 20 тис. гривень мають надходити до державного бюджету, а ще 10 тис. гривень — спрямовуватися громадянам, які повідомили про порушення.

Хто зможе отримати гроші

Автор петиції пропонує виплачувати винагороду першим п'ятьом громадянам, які зафіксували та повідомили про конкретне порушення.

Запропонований розподіл 10 тис. гривень виглядає так:

першому заявнику — 4 тис. гривень;

другому — 3 тис. гривень;

третьому — тисячу гривень;

четвертому — тисячу гривень;

п'ятому — тисячу гривень.

Гроші пропонується зараховувати на картку "єПідтримка".

Як писали Новини.LIVE, на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію, у якій пропонують поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей. Автор звернення вважає, що це дозволить справедливіше розподілити обов’язки із захисту держави та збільшити мобілізаційний ресурс. Водночас пропонується залишити відстрочку для жінок, які мають медичні чи інші законні підстави.

Крім того, в Україні пропонують зобов’язати водіїв електросамокатів отримувати посвідчення на право керування. Ініціатива передбачає запровадження окремих правил для користувачів легкого персонального електротранспорту та відповідальності за їх порушення. Відповідні зміни мають врегулювати рух електросамокатів і підвищити безпеку на дорогах.