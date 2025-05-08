За якої умови США припинять участь у перемовинах щодо війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

США можуть відмовитися від переговорів щодо України. Це станеться в разі недобросовісної поведінки представників РФ.

Таку заяву в четвер, 8 травня, зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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"США відмовляться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно", — заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, віцепрезидент США зазначив, що Росія висуває надмірні вимоги для припинення вогню. На його думку, відсутність перемовин між Україною та РФ — абсурд.

Раніше Джей Ді Венс заявив, що США запропонували Україні та Росії план припинення війни. Йдеться про замороження конфлікту поблизу нинішньої лінії фронту та обмін деякими територіями.