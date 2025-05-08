При каком условии США прекратят участие в переговорах по войне в Украине

При каком условии США выйдут из переговоров — ответ Венса
США могут отказаться от переговоров по Украине. Это произойдет в случае недобросовестного поведения представителей РФ.
Такое заявление в четверг, 8 мая, сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
При каком условии США выйдут из переговоров
"США откажутся от переговоров по Украине, если Россия не будет вести переговоры добросовестно", — заявил Джей Ди Вэнс.
Напомним, вице-президент США отметил, что Россия выдвигает чрезмерные требования для прекращения огня. По его мнению, отсутствие переговоров между Украиной и РФ — абсурд.
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США предложили Украине и России план прекращения войны. Речь идет о замораживании конфликта вблизи нынешней линии фронта и обмен некоторыми территориями.
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