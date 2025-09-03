Трамп пояснив відео, на якому з вікна Білого дому викинули сумку

З вікна Білого дому раптово викинули чорну сумку — Трамп пояснив
Президент США Дональд Трамп назвав відео, на якому нібито з вікна Білого дому викидають чорний пакет, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Він зазначив, що воно виглядає трохи лякаючим через високу ступінь реалістичності.
Пояснення Трампа
"Ймовірно, це згенеровано ШІ. Мабуть так, бо я знаю кожне вікно там. По-перше, вони запечатані, а по-друге, кожне вікно важить близько 600 фунтів", — каже він.
Трамп зауважив, що штучний інтелект може бути як корисним, так і шкідливим, і він стикається з великою кількістю фальшивих матеріалів у мережі, які легко дезорієнтують публіку.
"Якщо щось станеться справді погане, звинувачуйте ШІ", — пожартував Трамп.
Крім того, очільник США розповів, що перша леді Меланія нібито висловлювала бажання відкрити вікна для провітрювання, але вони броньовані.
