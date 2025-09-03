Трамп пояснив відео, на якому з вікна Білого дому викинули сумку

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвав відео, на якому нібито з вікна Білого дому викидають чорний пакет, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Він зазначив, що воно виглядає трохи лякаючим через високу ступінь реалістичності.

Про це передає CNN.

Реклама

Читайте також:

Пояснення Трампа

"Ймовірно, це згенеровано ШІ. Мабуть так, бо я знаю кожне вікно там. По-перше, вони запечатані, а по-друге, кожне вікно важить близько 600 фунтів", — каже він.

Трамп зауважив, що штучний інтелект може бути як корисним, так і шкідливим, і він стикається з великою кількістю фальшивих матеріалів у мережі, які легко дезорієнтують публіку.

"Якщо щось станеться справді погане, звинувачуйте ШІ", — пожартував Трамп.

Крім того, очільник США розповів, що перша леді Меланія нібито висловлювала бажання відкрити вікна для провітрювання, але вони броньовані.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зробив інтригуючу заяву щодо війни в Україні.

Також очільник США іронічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіня.