Трамп объяснил видео, на котором из окна Белого дома выбросили сумку

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвал видео, на котором якобы из окна Белого дома выбрасывают черный пакет, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. Он отметил, что оно выглядит немного пугающим из-за высокой степени реалистичности.

Об этом передает CNN.

Объяснение Трампа

"Вероятно, это сгенерировано ИИ. Видимо так, потому что я знаю каждое окно там. Во-первых, они запечатаны, а во-вторых, каждое окно весит около 600 фунтов", — говорит он.

Трамп отметил, что искусственный интеллект может быть как полезным, так и вредным, и он сталкивается с большим количеством фальшивых материалов в сети, которые легко дезориентируют публику.

"Если что-то произойдет, действительно плохое, обвиняйте ИИ", — пошутил Трамп.

Кроме того, глава США рассказал, что первая леди Мелания якобы выражала желание открыть окна для проветривания, но они бронированные.

