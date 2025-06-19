Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow З України виїжджають випускниці — причина та деталі arrow

З України виїжджають випускниці — причина та деталі

19 червня 2025 13:18
Євтушенко Аліна - редактор
З України виїжджають дівчата — що відомо
Дівчина з валізою. Ілюстративне фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

Україну масово покидають випускниці шкіл. Через повномасштабну війну та постійні обстріли з боку РФ дівчата виїжджають на навчання до інших країн.

Про це пише The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Випускниці масово покидають Україну — що відомо

Випускниці шкіл кажуть, що під час повітряної тривоги або бомбардувань неможливо вчитися.

"Коли оголошують повітряну тривогу чи бомбардування, не до навчання. Треба сидіти в інтернеті або в бомбосховищі — а я хочу досягти успіху", — сказала одна з випускниць. Вона додала, що її найкраща подруга, яка виїхала до Львова зі східної, Сумської області, також подала документи до університету в Кракові.

Тому зараз молодь віддає пріоритет вищим навчальним закладам Європи.

Як зазначає The Telegraph, за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, подвоїлася кількість українських студенток у Польщі.

Відколи почалася війна і було введено воєнний стан, молодим чоловікам заборонено виїжджати з України після досягнення 18 років, але такі молоді дівчата можуть вільно виїжджати. І за понад три роки повномасштабної війни багато з них вирішили це зробити. За даними видання, мало хто з них повернувся, і з кожним роком їх стає все більше.

"Хвиля еміграції також є демографічною бомбою сповільненої дії. В умовах війни на виснаження з Росією існують реальні побоювання щодо того, хто буде відбудовувати країну після закінчення війни, якщо молодь не повернеться", — йдеться у статті The Telegraph.

А також зазначається, що вирішення проблеми еміграції молоді є одним з пріоритетних питань на порядку денному Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець сказав в інтерв'ю The Telegraph, що зусилля, спрямовані на збереження людського капіталу країни, визначатимуть, "чи зможемо ми вижити, відновити економіку і розвивати державу".

Хоча не існує конкретного механізму, що фіксував би кількість молодих жінок, які виїжджають з України, різні показники свідчать про те, що дитяче населення України різко скорочується.

За даними Організації Об'єднаних Націй, зараз за межами України проживає близько 2,3 мільйона українських дітей-біженців, більшість з них — у Європі.

Водночас народжуваність в Україні падає, а статистика МОН показує, що з 2021 року кількість учнів, які йдуть до школи, скоротилася майже на третину по всій країні.

Нагадаємо, що нещодавно у Міносвіти пояснили тенденцію щодо виїзду за кордон та повернення в Україну молоді.

Крім того, телеведуча та керівниця благодійної організації Катерина Осадча поділилася своїми міркуваннями щодо еміграції молоді з України.

студенти війна в Україні еміграція молодь виїзд за кордон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації