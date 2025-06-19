З України виїжджають дівчата — що відомо

Дівчина з валізою. Ілюстративне фото: Freepik

Україну масово покидають випускниці шкіл. Через повномасштабну війну та постійні обстріли з боку РФ дівчата виїжджають на навчання до інших країн.

Про це пише The Telegraph.

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Випускниці шкіл кажуть, що під час повітряної тривоги або бомбардувань неможливо вчитися.

"Коли оголошують повітряну тривогу чи бомбардування, не до навчання. Треба сидіти в інтернеті або в бомбосховищі — а я хочу досягти успіху", — сказала одна з випускниць. Вона додала, що її найкраща подруга, яка виїхала до Львова зі східної, Сумської області, також подала документи до університету в Кракові.

Тому зараз молодь віддає пріоритет вищим навчальним закладам Європи.

Як зазначає The Telegraph, за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, подвоїлася кількість українських студенток у Польщі.

Відколи почалася війна і було введено воєнний стан, молодим чоловікам заборонено виїжджати з України після досягнення 18 років, але такі молоді дівчата можуть вільно виїжджати. І за понад три роки повномасштабної війни багато з них вирішили це зробити. За даними видання, мало хто з них повернувся, і з кожним роком їх стає все більше.

"Хвиля еміграції також є демографічною бомбою сповільненої дії. В умовах війни на виснаження з Росією існують реальні побоювання щодо того, хто буде відбудовувати країну після закінчення війни, якщо молодь не повернеться", — йдеться у статті The Telegraph.

А також зазначається, що вирішення проблеми еміграції молоді є одним з пріоритетних питань на порядку денному Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець сказав в інтерв'ю The Telegraph, що зусилля, спрямовані на збереження людського капіталу країни, визначатимуть, "чи зможемо ми вижити, відновити економіку і розвивати державу".

Хоча не існує конкретного механізму, що фіксував би кількість молодих жінок, які виїжджають з України, різні показники свідчать про те, що дитяче населення України різко скорочується.

За даними Організації Об'єднаних Націй, зараз за межами України проживає близько 2,3 мільйона українських дітей-біженців, більшість з них — у Європі.

Водночас народжуваність в Україні падає, а статистика МОН показує, що з 2021 року кількість учнів, які йдуть до школи, скоротилася майже на третину по всій країні.

Нагадаємо, що нещодавно у Міносвіти пояснили тенденцію щодо виїзду за кордон та повернення в Україну молоді.

Крім того, телеведуча та керівниця благодійної організації Катерина Осадча поділилася своїми міркуваннями щодо еміграції молоді з України.